Pallanuoto femminile il Civitavecchia piega la Locatelli Genova nel recupero della 17mam giornata

Nel recupero della 17ª giornata della stagione di pallanuoto femminile di Serie A1 2025-2026, il Nautilus Civitavecchia ha battuto la Locatelli Genova con il punteggio di 15-12. La partita si è svolta in una zona della classifica dove entrambe le squadre cercavano punti utili per migliorare la propria posizione. L'incontro ha visto un confronto equilibrato, con il Civitavecchia che ha prevalso negli ultimi minuti.

Nel recupero della 17ma giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile il match nelle zone calde della classifica premia il Nautilus Civitavecchia, che regola la Locatelli Genova con lo score di 15-12. Le laziali salgono a quota 9, agganciando la Brizz Nuoto, mentre le liguri restano ultime a zero. Nel primo quarto le laziali indirizzano il match, chiudendo su un eloquente 6-1, amministrando nella seconda frazione, nella quale le ospiti tornano a -4 sull’ 8-4 di metà gara. Nel terzo periodo il gap resta invariato, con le padrone di casa sull’ 11-7, mentre nell’ultimo quarto le ospiti rendono il passivo meno pesante, fino al 15-12 finale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, il Civitavecchia piega la Locatelli Genova nel recupero della 17mam giornata Notizie correlate Pallanuoto: Ekipe Orizzonte Catania e Nautilus Civitavecchia vincono nel sabato dell’A1 femminileIl campionato di Serie A1 femminile, prima di tuffarsi in un rush finale decisamente ingarbugliato per i diversi impegni internazionali, torna in... Pallanuoto femminile, Serie A1 2026: tutto facile per il Plebiscito nel posticipo della quattordicesima giornataTre le partite in programma oggi per il campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: In diretta televisiva da RAI Sport la partita del Campionato di Pallanuoto Femminile Serie A1 tra la Nautilus Civitavecchia e la IREN Tauride L. Locatelli Genova; Pallanuoto Femminile, Serie A1 - 17a giornata: Nautilus Civitavecchia-Iren Tauride L. Locatelli Genova; Pallanuoto: CALOTTINA TRICOLORE: RARI NANTES FLORENTIA PURTROPPO AD UN PASSO DALLA A2; Nasce il Comitato Spontaneo per la Gestione dell’Accoglienza a Vignanello. A1 F. 17ª giornata. Nautilus Civitavecchia-Locatelli 15-12IN AGGIORNAMENTO - Si è giocato il posticipo della diciassettesima giornata della Regular Season di serie A1 femminile. Al Centro Federale di Viterbo la Nautilus Civitavecchia piega 15-12 l'Iren Tauri ... federnuoto.it La Nautilus vola nella diretta Rai, ma rischia nel finaleNel secondo periodo la Nautilus allunga fino all’8-1 con Braccini, ma subisce la reazione delle genovesi, che infilano un parziale di 0-3. Ancora Belorio, dai cinque metri, ristabilisce le distanze (8 ... civonline.it Serie A1 femminile 17ª giornata - Stagione 2025/26 Nautilus Civitavecchia Iren Tauride L. Locatelli Genova Venerdì 1º maggio 19:30 Diretta RaiSport #serieA1 #pallanuoto #waterpolo #federnuoto - facebook.com facebook