Pallanuoto femminile il Civitavecchia piega la Locatelli Genova nel recupero della Serie A1

Nel recupero della 17ª giornata della Serie A1 femminile di pallanuoto, il Nautilus Civitavecchia ha battuto la Locatelli Genova con il punteggio di 15-12. La partita si è svolta in una fase cruciale della stagione, con entrambe le squadre in lotta per posizioni di rilievo in classifica. La gara si è conclusa con il team di casa che ha ottenuto una vittoria importante in un match combattuto.

Nel recupero della 17ma giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile il match nelle zone calde della classifica premia il Nautilus Civitavecchia, che regola la Locatelli Genova con lo score di 15-12. Le laziali salgono a quota 9, agganciando la Brizz Nuoto, mentre le liguri restano ultime a zero. Nel primo quarto le laziali indirizzano il match, chiudendo su un eloquente 6-1, amministrando nella seconda frazione, nella quale le ospiti tornano a -4 sull’ 8-4 di metà gara. Nel terzo periodo il gap resta invariato, con le padrone di casa sull’ 11-7, mentre nell’ultimo quarto le ospiti rendono il passivo meno pesante, fino al 15-12 finale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, il Civitavecchia piega la Locatelli Genova nel recupero della Serie A1 Notizie correlate Pallanuoto femminile, il Civitavecchia piega la Locatelli Genova nel recupero della 17mam giornataNel recupero della 17ma giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile il match nelle zone calde della classifica... Pallanuoto femminile, l’Orizzonte piega il Rapallo ai rigori. SIS Roma sola in vetta alla Serie A1In vetta solitaria, così, resta la SIS Roma, che piega Trieste per 14-12 e scappa a +2 in classifica su etnee e liguri. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: In diretta televisiva da RAI Sport la partita del Campionato di Pallanuoto Femminile Serie A1 tra la Nautilus Civitavecchia e la IREN Tauride L. Locatelli Genova; Pallanuoto Femminile, Serie A1 - 17a giornata: Nautilus Civitavecchia-Iren Tauride L. Locatelli Genova; Pallanuoto: CALOTTINA TRICOLORE: RARI NANTES FLORENTIA PURTROPPO AD UN PASSO DALLA A2; Nasce il Comitato Spontaneo per la Gestione dell’Accoglienza a Vignanello. Pallanuoto femminile, il Civitavecchia piega la Locatelli Genova nel recupero della 17mam giornataNel recupero della 17ma giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile il match nelle zone calde della classifica premia ... oasport.it A1 F. 17ª giornata. Nautilus Civitavecchia-Locatelli 15-12IN AGGIORNAMENTO - Si è giocato il posticipo della diciassettesima giornata della Regular Season di serie A1 femminile. Al Centro Federale di Viterbo la Nautilus Civitavecchia piega 15-12 l'Iren Tauri ... federnuoto.it Serie A1 femminile 17ª giornata - Stagione 2025/26 Nautilus Civitavecchia Iren Tauride L. Locatelli Genova Venerdì 1º maggio 19:30 Diretta RaiSport #serieA1 #pallanuoto #waterpolo #federnuoto - facebook.com facebook