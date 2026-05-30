La squadra di pallamano della Romagna non ha ottenuto la promozione, nonostante la vittoria finale. La differenza reti è stata decisiva, impedendo ai romagnoli di salire di categoria. Tra i giocatori che hanno deciso di smettere di giocare ci sono alcuni elementi chiave, che hanno concluso la loro carriera in questa stagione. Sami si è espresso con rammarico per il risultato mancato.

? Domande chiave Perché la differenza reti ha strappato la promozione ai romagnoli?. Chi sono i giocatori che hanno deciso di appendere le scarpe?. Come influirà la partenza degli extracomunitari sulla nuova rosa?. Quali errori tecnici hanno causato il mancato successo contro Teramo?.? In Breve Mancata promozione per differenza reti contro l'Enna nel girone B. Difese fragili contro Palermo e 16 conclusioni mancate contro Teramo. Addii di Mandelli, Ceroni, Maistrello, Parmeggiani, Barattini, Bianconi, Bach e Nemeth. Riconferma di Redaelli e inserimento del giovane Lorenzo Baldini. Il presidente della Pallamano Romagna, Vito Sami, ha espresso il suo rammarico per il mancato accesso alla serie A Gold dopo che la squadra allenata da Gennaro Di Matteo si è classificata al secondo posto nel girone B della serie A Silver. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pallamano Romagna: il rammarico di Sami per la promozione mancata

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