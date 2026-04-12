‘The Drama’ | promozione di successo o occasione mancata?

Il film “The Drama” prodotto da A24 è ancora nelle sale e sta ricevendo numerose recensioni positive sia dalla critica che dal pubblico. La pellicola sta attirando l’attenzione di molti spettatori, che apprezzano la sua narrazione e la qualità della produzione. La sua presenza nelle sale è ancora attiva, e si continua a parlare di come sia stato accolto finora.

The Drama di A24, attualmente ancora in sala, sta riscuotendo un grande successo tra critica e pubblico. Il film diretto da Kristoffer Borgli mette in discussione il matrimonio attraverso un piccolo, rilevante segreto che la futura sposa confessa prima di convolare a nozze. Un segreto che plasma il modo in cui Charlie vede Emma. Il film si è lanciato sin da subito in una campagna promozionale studiata al dettaglio: dal poster diventato santino iconico, agli abiti indossati da Zendaya sul red carpet, con un preciso file-rouge semantico. Cosa c’è di geniale in questa operazione e in quale falle è invece caduta? Una sfilata di abiti, tante domande.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - ‘The Drama’: promozione di successo o occasione mancata? Leggi anche: L'occasione mancata di Irina Shayk a Sanremo 2026 Mancata promozione: stalking e auto bruciate per vendicarsiBologna, 10 aprile 2026 – L’hanno perseguitato per una faida nata sul posto di lavoro, costringendolo anche a cambiare casa, spostandosi da Castel... Who dares touch my woman! Modern girl proposed to by three demon lords!