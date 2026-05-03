Pallamano Play-Off | Proger Cassano Magnago-Junior Fasano 33-27

Nel pomeriggio si è disputata al “Pala Tacca” di Brindisi la prima gara delle semifinali dei Play-Off scudetto di pallamano tra Proger Cassano Magnago e Junior Fasano. La squadra di casa ha vinto con il punteggio di 33-27. La gara è stata caratterizzata da un andamento alternato durante i due tempi, evidenziando alcune fasi di equilibrio e momenti di vantaggio per entrambe le compagini.

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