Oggi si svolge la corsa del Palio con otto cavalli pronti a partire. L’ordine di partenza viene stabilito dal mossiere. Per alcuni, il Palio rappresenta le tradizionali corse di animali, mentre per altri è un evento che coinvolge fortemente la vita cittadina, alimentando passioni e rivalità. La giornata si concentra sulla gara e sulle emozioni che essa suscita tra i partecipanti e gli spettatori.

Per alcuni il Palio è il momento delle corse di putti, putte, asini e cavalli. Per la maggior parte, invece, il Palio è un modo di vivere la città: di respirarne, in maniera intensa (a volte anche troppo), passioni e dissapori, senso di sfida e rivalità esasperate. Non soltanto nella corsa finale, che è pure la competizione più significativa, ma anche nella preparazione che richiede l’ultimo weekend di maggio: l’organizzazione dei costumi, il coordinamento del tifo, la scelta e la preparazione dei campioni. Di fatto – lo si ripete spesso – il Palio dura tutto l’anno. Gli animi, però, hanno iniziato davvero a scaldarsi ieri sera: come da tradizione, infatti, in tutte le sedi delle contrade si sono svolte le cosiddette Cene Propiziatorie, a cui hanno partecipato – a detta dell’organizzazione – più di 2mila e 500 commensali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palio, siamo al grande giorno. Gli otto cavalli pronti a correre. L’ordine di partenza al mossiere

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