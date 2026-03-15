Prato si prepara ad affrontare Siena in una partita decisiva, con l’obiettivo di conquistare tre punti importanti. I giocatori si mostrano fiduciosi e pronti a dare il massimo sul campo. La squadra crede nella forza del gruppo e si impegna a sostenere l’entusiasmo della tifoseria, consapevole dell’importanza di questa sfida.

"Questa piazza ha grande ambizione ed entusiasmo. Dobbiamo cercare di coltivare questo fuoco e di trascinare i nostri tifosi. Nei giocatori vedo grande serenità: a questo appuntamento ci arriviamo bene. Siamo pronti per tentare di fare una grande partita, che ci auguriamo ci porti un grande risultato". Firmato Alessandro Dal Canto, che in vista dello scontro odierno con il Siena (calcio d’avvio alle 14,30) carica il suo Prato. Un Prato che, battendo la Robur in un Lungobisenzio soldout ormai da giorni, rientrerebbe in zona playoff. "E’ una bella gara per questa categoria, fra due squadre che in classifica sono separate da appena tre punti. Il nostro percorso è stato quindi simile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato alla prova Siena: in palio tre punti d’oro: "Siamo sereni e pronti per dare il massimo"

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