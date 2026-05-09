Parco della Pace nuovo stop al laghetto Fratelli d' Italia | Siamo al punto di partenza interventi inefficaci
Al Parco della Pace, il laghetto è stato nuovamente chiuso pochi giorni dopo il suo ripristino, secondo quanto dichiarato da un rappresentante di un partito politico. L’intervento effettuato dall’amministrazione per riaprire l’area è stato già considerato inefficace, portando a una nuova sospensione delle attività sul laghetto. La situazione è stata commentata come un ritorno al punto di partenza, suscitando critiche sulla gestione dell’intervento.
“Siamo tornati esattamente al punto di partenza. È inaccettabile che a pochi giorni dal trionfale annuncio del Comune sul ripristino del laghetto al Parco della Pace, l’impianto sia già di nuovo fermo”. A dichiararlo è Laura Casonato, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a Cattolica, che.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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