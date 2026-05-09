Parco della Pace nuovo stop al laghetto Fratelli d' Italia | Siamo al punto di partenza interventi inefficaci

Al Parco della Pace, il laghetto è stato nuovamente chiuso pochi giorni dopo il suo ripristino, secondo quanto dichiarato da un rappresentante di un partito politico. L’intervento effettuato dall’amministrazione per riaprire l’area è stato già considerato inefficace, portando a una nuova sospensione delle attività sul laghetto. La situazione è stata commentata come un ritorno al punto di partenza, suscitando critiche sulla gestione dell’intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui