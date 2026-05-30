’Palio scolastico’ che successo! Sulla Morin sfilano le emozioni
Durante il Palio scolastico, studenti della scuola Morin hanno partecipato a una sfilata in acqua, portando in scena emozioni e competizione. L’evento, iniziato un anno fa, ha coinvolto le giovani leve remiere, che hanno mostrato le proprie abilità sulle imbarcazioni. La manifestazione ha visto la presenza di studenti, insegnanti e famiglie, con le squadre che si sono sfidate in un clima di entusiasmo e partecipazione. La giornata si è conclusa con premi e riconoscimenti.
Il seme lanciato in acqua un anno fa inizia a far crescere le nuove leve remiere di domani. Il Palio in versione giovani ha scandito la mattinata sulla passeggiata Morin tra gli sguardi curiosi dei turisti e gli appassionati della disfida remiera che la prima domenica di agosto regalerà alla città uno dei momenti più attesi dell’anno. Ma aspettando l’edizione numero 101 del Palio del Golfo ieri mattina si è disputata la seconda edizione del Palio Remiero Scolastico. Un’anteprima dedicata alle scuole che si sono sfidate sulle imbarcazioni messe a disposizioni nel progetto promosso dal Comitato delle Borgate in collaborazione con il Comune della Spezia, il Panathlon Club La Spezia, l’Ufficio Educazione fisica dell’Ambito territoriale e numerosi partner locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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