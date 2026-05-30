’Palio scolastico’ che successo! Sulla Morin sfilano le emozioni

Notizia in breve

Durante il Palio scolastico, studenti della scuola Morin hanno partecipato a una sfilata in acqua, portando in scena emozioni e competizione. L’evento, iniziato un anno fa, ha coinvolto le giovani leve remiere, che hanno mostrato le proprie abilità sulle imbarcazioni. La manifestazione ha visto la presenza di studenti, insegnanti e famiglie, con le squadre che si sono sfidate in un clima di entusiasmo e partecipazione. La giornata si è conclusa con premi e riconoscimenti.