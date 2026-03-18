I Subsonica, band torinese con trent’anni di attività, hanno pubblicato il loro undicesimo album intitolato

( a skanews) — Trent’anni di musica insieme, sempre innovativi e oltre gli schemi: i Subsonica festeggiano questo traguardo con Terre Rare, l’undicesimo disco della band torinese. Non un greatest hits autocelebrativo, ma un lavoro frutto di una ritrovata intesa creativa. «Ci siamo concessi il lusso di poter viaggiare non solo con la testa, ma anche fisicamente — ha spiegato la band —. Quando vivi una cosa sulla tua pelle, le dai una profondità e una vitalità diversa rispetto a quando te la immagini nella tua cameretta». Come vestirsi per un concerto in inverno: outfit e idee look 2026. guarda le foto Il disco è politico e denso: si parla di guerra e confini, un viaggio nel tempo presente con le sue ombre e i suoi spiragli di umanità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un disco denso e politico che parla di confini, guerre e umanità, nato da una ritrovata intesa creativa che ha riportato la band torinese a vivere le emozioni "sulla propria pelle"

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