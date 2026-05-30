Otto cavalli sono pronti a scendere in pista per il Palio, accompagnati da un corteo storico e riti tradizionali. Sono stati scelti i fantini che condurranno i cavalli durante la competizione. Il sorteggio delle posizioni di partenza al canapo potrebbe influenzare lo sviluppo della corsa. La manifestazione si svolge in un contesto di tradizione e ritualità, con attenzione alle regole di sicurezza e alla gestione della gara.

? Domande chiave Chi sono i fantini che guideranno i cavalli verso la vittoria?. Come influenzerà il sorteggio delle posizioni la corsa al canapo?. Quale contrada difenderà il vessillo De Domo Este in Piazza Ariostea?. Perché le cene propiziatorie sono fondamentali per l'identità del borgo?.? In Breve Oltre 2500 commensali hanno partecipato alle cene propiziatorie nelle sedi delle contrade.. Corteo storico con 60 persone per gruppo dalle 18:45 in Piazza Castello.. Gare di putti, putte, asini e cavalli previste dalle ore 20:00 in Piazza Ariostea.. Il mossiere Davide Busatti coordinerà le partenze dopo il sorteggio dei maestri di campo.. Otto cavalli pronti per il Palio di sabato 30 maggio 2026: le contrade si preparano alle gare che inizieranno in serata dopo l’appuntamento con il mossiere Davide Busatti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palio: 8 cavalli pronti per la sfida, tra riti e corteo storico

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