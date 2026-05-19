Palio è ufficiale | Alba Parietti sarà la madrina del Magnifico Corteo in centro storico

È stato annunciato ufficialmente che Alba Parietti sarà la madrina del Magnifico Corteo del Palio di Ferrara nel 2026. La showgirl si aggiunge a una lista di personaggi già coinvolti in passato, tra cui Vittorio Sgarbi, Piero Pelù, Anna Falchi ed Elena Radonicich. La scelta di Parietti si inserisce nel programma ufficiale dell’evento, che si svolgerà nel centro storico della città. La partecipazione di questa figura pubblica è stata comunicata dall'organizzazione del Palio.

Dopo Vittorio Sgarbi, Piero Pelù, Anna Falchi ed Elena Radonicich, sarà Alba Parietti il volto noto dell’edizione 2026 del Magnifico Corteo del Palio di Ferrara. La ‘nuova’ madrina sfilerà, infatti, la sera di sabato 23 insieme alle contrade e alla Corte Ducale per le vie del centro storico: si. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il Palio di Legnano torna a Milano: corteo storico in centro e Veglia della Croce nella basilica di San SimplicianoLegnano (Milano) – C’è un filo invisibile che da secoli unisce Milano e Legnano, fede e tradizione, storia e simboli.

Palio, rinnovo dei costumi del Corteo storico: commissione a lavoroSiena, 19 marzo 2026 – Prima riunione in Palazzo Pubblico giovedì 19 marzo della Commissione di studio finalizzata al rinnovo dei costumi del Corteo...

Alba Parietti pronta a innamorarsi di nuovo: Finché c’è vita, non c’è un’etàLo scorso 2 luglio Alba Parietti ha festeggiato il suo 64esimo compleanno e nelle settimane successive ha scelto Instagram per condividere emozioni e riflessioni su questo importante traguardo. Tra ... dilei.it

Alba Parietti: Quante estati avrò ancora davanti? Nessuno lo sa. Finché c’è vita non c'è un'età per smettere di sognareSenza filtri né maschere, Alba Parietti si lascia andare a un lungo sfogo sui social. Tra riflessioni sul passato, pensieri sul presente e uno sguardo lucido al futuro, la showgirl lancia un messaggio ... leggo.it