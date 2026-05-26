Per le prove dei cavalli ai canapi del Palio di Ferrara, previste mercoledì 27 e giovedì 28, e per la sfilata del corteo storico e le gare in piazza Ariostea di sabato 30, sono state adottate modifiche alla viabilità. Le variazioni riguardano le strade coinvolte nelle manifestazioni, con divieti di sosta e limitazioni al traffico in alcune zone. Le modifiche sono state comunicate per garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi.

In occasione delle manifestazioni del Palio di Ferrara, e in particolare delle prove dei cavalli ai canapi, in programma mercoledì 27 e giovedì 28, e della sfilata del corteo storico seguita dalle corse dei putti, delle putte, delle asine e dei cavalli in piazza Ariostea, sabato 30, saranno in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spettacolo di droni, corteo storico e mercato sui lungarni: tutte le modifiche al traffico del weekendNel fine settimana del 28 e 29 marzo, si svolgono le celebrazioni del Capodanno pisano 2027 con diverse iniziative nel centro storico e sui lungarni.

Corteo Maschere Italiane: le modifiche alla viabilitàIl 23 maggio si svolgerà il Corteo Maschere Italiane, evento che comporterà variazioni temporanee nella viabilità della zona interessata.

Temi più discussi: Palio 2026: le modifiche alla viabilità nel centro storico di Ferrara per il raduno delle contrade e il corteo; Palio di Ferrara 2026: le modifiche al traffico per le prove dei cavalli, il corteo storico e le gare in piazza Ariostea; Palio dei Cento orizzonti, iniziano le prove: ecco le modifiche alla viabilità; Palio di Legnano. Tutto quello che c’è da sapere su biglietti, viabilità e dove vederlo.

Palio, viabilità: le modifiche al traffico per le prove dei cavalli, il corteo storico e le gare x.com

Palio di Ferrara 2026: le modifiche al traffico per le prove dei cavalli, il corteo storico e le gare in piazza AriosteaIn occasione delle manifestazioni del Palio di Ferrara 2026, e in particolare delle prove dei cavalli ai canapi, in programma mercoledì 27 e giovedì 28 maggio, e della sfilata del corteo storico segui ... cronacacomune.it

Palio 2026: le modifiche alla viabilità nel centro storico di Ferrara per il raduno delle contrade e il corteo di sabato 23 maggioPer consentire lo svolgimento del raduno delle contrade e del corteo storico del Palio di Ferrara, sabato 23 maggio 2026 saranno in vigore alcuni provvedimenti di modifica temporanea della viabilità n ... cronacacomune.it