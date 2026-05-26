Palio viabilità | le modifiche al traffico per le prove dei cavalli il corteo storico e le gare

Da ferraratoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per le prove dei cavalli ai canapi del Palio di Ferrara, previste mercoledì 27 e giovedì 28, e per la sfilata del corteo storico e le gare in piazza Ariostea di sabato 30, sono state adottate modifiche alla viabilità. Le variazioni riguardano le strade coinvolte nelle manifestazioni, con divieti di sosta e limitazioni al traffico in alcune zone. Le modifiche sono state comunicate per garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi.

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In occasione delle manifestazioni del Palio di Ferrara, e in particolare delle prove dei cavalli ai canapi, in programma mercoledì 27 e giovedì 28, e della sfilata del corteo storico seguita dalle corse dei putti, delle putte, delle asine e dei cavalli in piazza Ariostea, sabato 30, saranno in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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