La Rai ha annunciato i programmi estivi 2026 dell’Intrattenimento Daytime, con poche novità rispetto alle stagioni precedenti. Tra le conferme e i ritorni, si segnalano le nuove assegnazioni a Vittorio Brumotti, che condurrà “Italia AR”, e a Fabrizio Bracconeri, protagonista di “Lo Spazio dei Talenti”. Questi sono tra i pochi cambiamenti apportati alla programmazione, senza altre variazioni significative.

La Rai ha presentato la programmazione dell’Intrattenimento Daytime per l’estate 2026. Tra conferme e ritorni, spiccano i nuovi incarichi affidati a Vittorio Brumotti con “Italia AR” e a Fabrizio Bracconeri con “Lo Spazio dei Talenti”. Ecco tutte le principali novità annunciate per la stagione estiva. La Rai ha ufficializzato la propria offerta di Intrattenimento Daytime per l’estate 2026, delineando il quadro dei programmi che accompagneranno il pubblico nei mesi più caldi dell’anno. L’annuncio conferma una linea editoriale improntata soprattutto alla continuità, con poche novità rilevanti e numerose conferme rispetto alla stagione estiva precedente. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Palinsesti Rai Estate 2026: Brumotti e Bracconeri tra le poche vere novità!

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Vittorio Brumotti e Monica Caradonna nell'estate Rai con 'Italia Andata e Ritorno': videointevsta

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