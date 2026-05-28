Per l’estate 2026, la Rai ha annunciato i palinsesti di intrattenimento daytime, includendo le novità di Brumotti e Bracconeri. La programmazione estiva sarà dominata da volti consolidati, segnando la fine dei test con conduttori emergenti durante i mesi caldi. La scelta di mantenere i presentatori già affermati indica un cambio di strategia, lasciando alle spalle le sperimentazioni con nuovi talenti in estate.

La Rai ha presentato l’offerta di Intrattenimento Daytime per l’ estate 2026, confermando che i tempi per lanciare e testare conduttori nuovi e giovani durante i mesi caldi dell’anno sono ormai un lontano ricordo. Perché è impossibile pensare che Vittorio Brumotti e Fabrizio Bracconeri siano i nomi del futuro. Dai, non scherziamo! I due sono di fatto le novità di ‘rilievo’ dei palinsesti estivi della Rai. A Brumotti è stato affidato un programma di circa mezz’ora in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1: si chiamata Italia AR, ennesimo appuntamento per viaggiare nelle bellezze dell’Italia costiera. Con lui, per fortuna, Monica Caradonna. Per Bracconeri, invece, che non aveva il ‘posto fisso’ dai tempi di Forum di Rita Dalla Chiesa, arriva nel weekend di Rai 2 Lo Spazio dei Talenti per raccontare l’Italia della disabilità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Palinsesti Rai, estate 2026: Brumotti e Bracconeri le grandissime novità!

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