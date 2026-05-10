L' omicidio di Peppe Barrile al Cep | acquisiti i video delle telecamere interrogati a lungo parenti e amici

Nella zona del Cep, un uomo di 34 anni è stato trovato morto all’interno di un’auto parcheggiata in via Filippo. Le forze dell’ordine hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza e stanno ascoltando a lungo parenti e amici della vittima, ponendo domande sulla possibile motivazione dell’omicidio e sull’identità dell’autore. La polizia continua le indagini per fare luce sui fatti e chiarire la dinamica dell’accaduto.

Chi ha ucciso e perché Placido Barrile? Sono le domande sul tavolo degli investigatori del reparto operativo dei carabinieri che da ieri sera stanno conducendo interrogatori a familiari e conoscenti del trentaquattrenne del Cep trovato morto all'interno di una Smart parcheggiata in via Filippo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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