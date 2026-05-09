Palermo uomo ucciso nella Smart al Cep | Placido Barrile colpito al volto con diversi colpi di pistola

Nella serata di sabato a Palermo, un uomo di 34 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua Smart nel quartiere Cep. La vittima, identificata come Placido Barrile, è stata colpita al volto con più colpi di pistola. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’agguato. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’episodio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui