Palermo uomo ucciso nella Smart al Cep | Placido Barrile colpito al volto con diversi colpi di pistola
Nella serata di sabato a Palermo, un uomo di 34 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua Smart nel quartiere Cep. La vittima, identificata come Placido Barrile, è stata colpita al volto con più colpi di pistola. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’agguato. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’episodio.
Agguato mortale a Palermo. Agguato mortale nella serata di sabato a Palermo, dove un uomo di 34 anni, Placido Barrile, è stato trovato senza vita all’interno della sua Smart nel quartiere Cep. Il corpo presentava diverse ferite d’arma da fuoco al volto e alla testa, un dettaglio che porta gli investigatori a seguire con forza la pista dell’esecuzione. L’allarme è scattato poco dopo le 19, quando al numero unico per le emergenze è arrivata una segnalazione. A chiedere aiuto sarebbe stato il fratello della vittima, preoccupato dopo aver trovato il 34enne immobile nell’abitacolo dell’auto parcheggiata in via Paladini, non distante da viale Michelangelo.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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