Pagelle PSG Arsenal | i Top e i Flop della finale di Champions League

Nella finale di Champions League 202526 tra PSG e Arsenal sono stati individuati i giocatori migliori e peggiori in campo. La partita ha visto alcuni atleti distinguersi per le performance positive, mentre altri hanno commesso errori evidenti. Sono stati analizzati i singoli contributi durante i 90 minuti, evidenziando chi ha inciso maggiormente e chi ha invece deluso le aspettative. La partita si è conclusa con una valutazione complessiva delle prestazioni di ciascun giocatore coinvolto.

Pagelle PSG Arsenal: i Top e i Flop protagonisti del match, valido per la finale di Champions League 202526. Pagelle PSG Arsenal: i migliori e i peggiori del match, valido per la finale di Champions League 202526. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo I migliori e peggiori in campo (Top e Flop) della finale di Champions League 202526 tra PSG e Arsenal, decisa ai calci di rigore dopo l’1-1 dei 120 minuti. Top. Ousmane Dembélé (PSG): si dimostra freddissimo in una situazione delicatissima. L’Arsenal stava controllando il match, ma lui dal dischetto non sbaglia (64?) spiazzando David Raya e riportando il PSG in carreggiata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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