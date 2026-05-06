Pagelle Bayern Monaco PSG | i top e i flop della semifinale di Champions League

Nella semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e PSG, il match si è concluso con un risultato di 1-1. Sono stati assegnati i voti ai protagonisti in campo, evidenziando i giocatori più e meno incisivi durante l’incontro. Le pagelle analizzano le prestazioni di ciascun atleta, evidenziando i punti di forza e le criticità emerse nel corso della partita. La sfida ha visto alcuni protagonisti distinguersi, mentre altri hanno deluso le aspettative.

Ndicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. I dettagli Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per l’attacco: idea Bayo! L’indiscrezione Lotta salvezza: tre giornate decisive! Il Lecce prova a blindare la permanenza, la Cremonese cerca l’impresa Roma, Malen svolge lavoro personalizzato: le ultime sulle sue condizioni. Su Pellegrini, Dovbyk e Zaragoza Bayern Monaco PSG 1-1, non basta il gol di Kane: i parigini volano in finale di Champions League! Piqué nei guai, maxi squalifica di due mesi: aveva minacciato gli arbitri durante Andorra-Albacete! Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Bayern Monaco PSG: i top e i flop della semifinale di Champions League Notizie correlate Leggi anche: Pagelle PSG Bayern Monaco, ecco i TOP e FLOP del match di Champions League! I VOTI Pagelle Atalanta Bayern Monaco: ecco i TOP e FLOP della sfida di Champions League! I VOTILecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Psg-Bayern Monaco 5-4, le pagelle dell'andata della semifinale di Champions; PSG-Bayern Monaco 5-4, le pagelle: Dembélé e Kvaratskhelia sublimi, Diaz alto livello; Psg-Bayern Monaco 5-4, le pagelle: Kvaratskhelia (8,5) straripante, Olise (7,5) imprendibile, Dembelé (8) altra doppietta, Luis Diaz (8)...; PSG-Bayern Monaco 5-4, pagelle e tabellino: Dembélé e Kvaratskhelia da Pallone d'Oro, Olise e Luis Diaz fenomenali, ballano le difese. Pagelle Bayern Monaco PSG: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la semifinale di ritorno di Champions LeaguePagelle Bayern Monaco PSG: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la semifinale di ritorno di Champions League ... calcionews24.com Bayern Monaco-PSG 1-1, pagelle e tabellino: Kvaratskhelia inventa e Dembelé segna, i parigini di Luis Enrique volano in finale contro l'ArsenalDopo il successo per 5-4 al Parco dei Principi, termina in parità il ritorno all'Allianz Area tra i bavaresi e la formazione parigina: Dembelé apre i conti in avvio, il goal di Kane illude il Bayern m ... goal.com Psg-Bayern Monaco 5-4, le pagelle dell'andata della semifinale di Champions #SkySport #SkyUCL x.com Psg-Bayern Monaco 5-4, le pagelle: Kvaratskhelia (8,5) straripante, Olise (7,5) imprendibile, Dembelé (8) altra doppietta, Luis Diaz (8) gol da urlo, Joao Neves (8) - facebook.com facebook