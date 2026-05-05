Pagelle Arsenal Atletico Madrid | i top e i flop della semifinale di Champions League

Nella semifinale di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid sono stati valutati i giocatori protagonisti del match. Le pagelle includono i voti assegnati ai calciatori delle due squadre e i giudizi sui loro interventi in campo. La partita ha visto alcune prestazioni particolarmente evidenti, con alcuni calciatori che si sono distinti per rendimento e altri che hanno deluso le aspettative. Sono stati analizzati i momenti chiave e le azioni più significative del confronto.

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