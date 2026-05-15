Pagelle Giro d’Italia 2026 | batosta per Pellizzari ma ricordiamoci Nibali con Froome Vingegaard marca il territorio

Venerdì 15 maggio si è corsa la settima tappa del Giro d’Italia 2026, con Jonas Vingegaard che si è distinto fin dall’inizio, dimostrando una chiara volontà di mantenere il comando della gara. La giornata ha visto anche alcune delusioni, come la prestazione sotto le aspettative di un ciclista che aveva ottenuto ottimi risultati in passato. Al tempo stesso, si sono ricordati momenti di grande rilievo con figure come Nibali, associato a Froome, e le valutazioni delle prestazioni di altri atleti, tra cui Pellizzari.

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