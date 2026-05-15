Pagelle Giro d’Italia 2026 | batosta per Pellizzari ma ricordiamoci Nibali con Froome Vingegaard marca il territorio
Venerdì 15 maggio si è corsa la settima tappa del Giro d’Italia 2026, con Jonas Vingegaard che si è distinto fin dall’inizio, dimostrando una chiara volontà di mantenere il comando della gara. La giornata ha visto anche alcune delusioni, come la prestazione sotto le aspettative di un ciclista che aveva ottenuto ottimi risultati in passato. Al tempo stesso, si sono ricordati momenti di grande rilievo con figure come Nibali, associato a Froome, e le valutazioni delle prestazioni di altri atleti, tra cui Pellizzari.
PAGELLE GIRO D’ITALIA 2026 . Settima tappa, venerdì 15 maggio Jonas Vingegaard, 9: ha subito voluto marcare il territorio, facendo capire agli avversari che non dovranno neppure mettersi in testa l’idea di impensierirlo. Il danese farà un Giro d’Italia a parte, gli altri lotteranno per il secondo posto. Eppure non si sarebbe atteso un Gall così vicino. Al di là dei soli 13? di distacco, la superiorità del capitano della Visma Lease a Bike è apparsa comunque netta. Se non avrà imprevisti, il 31 maggio la Tripla Corona sarà realtà. Felix Gall, 8,5: il 28enne austriaco ha corso con grande intelligenza tattica. Non ha risposto alle rasoiate di Vingegaard, salendo con il proprio passo e addirittura guadagnando terreno sul danese negli ultimi due chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it
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