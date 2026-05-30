Paestum finiscono contro muro | morti due centauri
Due centauri sono morti questa mattina a seguito di un incidente lungo via Posidonia, nel comune di Capaccio Paestum. I motociclisti sono finiti contro un muro, perdendo la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma non hanno potuto fare nulla. La strada è stata chiusa per i rilievi e le indagini stanno proseguendo per chiarire la dinamica dell’incidente.
Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia all’alba di stamane lungo via Posidonia nel comune di Capaccio Paestum. Per cause ancora in via di accertamento, due giovani, il 27enne O. D. G. ed il 39enne C. V., erano in sella ad una moto di grossa cilindrata quando sono finiti contro il muro di recinzione di una villa per poi finire rovinosamente sull’asfalto. A nulla è valso l’immediato intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due giovani. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Agropoli per i rilievi del caso e per la ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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