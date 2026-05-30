Paestum finiscono contro muro | morti due centauri

Notizia in breve

Due centauri sono morti questa mattina a seguito di un incidente lungo via Posidonia, nel comune di Capaccio Paestum. I motociclisti sono finiti contro un muro, perdendo la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma non hanno potuto fare nulla. La strada è stata chiusa per i rilievi e le indagini stanno proseguendo per chiarire la dinamica dell’incidente.