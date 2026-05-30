Ostriche richiamate dal supermercato per presenza di Norovirus | i rischi

Notizia in breve

Un lotto di ostriche “La delicata di Sardegna” è stato ritirato dai supermercati Esselunga dopo che un campione ufficiale ha rilevato tracce di norovirus. Il patogeno può rappresentare un rischio per la salute. Il richiamo riguarda esclusivamente il lotto coinvolto e non altre produzioni. I clienti sono stati invitati a non consumare le ostriche e a restituirle al punto vendita. Nessuna informazione è stata fornita sui numeri di lotto o sui dettagli del richiamo.