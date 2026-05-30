Ostriche richiamate dal supermercato per presenza di Norovirus | i rischi
Un lotto di ostriche “La delicata di Sardegna” è stato ritirato dai supermercati Esselunga dopo che un campione ufficiale ha rilevato tracce di norovirus. Il patogeno può rappresentare un rischio per la salute. Il richiamo riguarda esclusivamente il lotto coinvolto e non altre produzioni. I clienti sono stati invitati a non consumare le ostriche e a restituirle al punto vendita. Nessuna informazione è stata fornita sui numeri di lotto o sui dettagli del richiamo.
Un lotto di ostriche “La delicata di Sardegna” è stato richiamato dai supermercati Esselunga per la rilevazione nel campione ufficiale di tracce di norovirus, un patogeno pericoloso per la salute. Non si tratta del primo richiamo di questo lotto, che era già stato oggetto di un provvedimento da parte del Ministero della Salute. L’azienda ha tenuto a specificare che il contenuto delle confezioni non va consumato e il prodotto va riportato al punto vendita dove è stato acquistato, in modo da poter ottenere un rimborso. Il richiamo delle ostriche per norovirus. Esselunga, una delle più importanti catene della grande distribuzione organizzata italiana, ha segnalato il richiamo di un lotto di ostriche La delicata di Sardegna, da parte del suo produttore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Notizie e thread social correlati
“Non consumatele, rischio salmonella”. Richiamate uova fresche dal supermercato: ecco marchio e lottoIl Ministero della Salute ha emesso un richiamo cautelativo di alcuni lotti di uova fresche di categoria A.
Ostriche della Sardegna richiamate per rischio Novovirus, l’allerta alimentare del MinisteroIl Ministero ha emesso un’allerta alimentare riguardante ostriche della Sardegna, specificamente un lotto di ostriche concave della specie...
Argomenti più discussi: Ostriche richiamate per norovirus, conivolta Esselunga; Ostriche della Sardegna richiamate per rischio Novovirus, l’allerta alimentare del Ministero; Ostriche concave della Sardegna richiamate per norovirus; Carne di bovino Dottor Fox ritirata dai supermercati, l'allerta del Ministero: Non consumate quel lotto.