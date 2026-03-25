Non consumatele rischio salmonella Richiamate uova fresche dal supermercato | ecco marchio e lotto

Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo cautelativo di alcuni lotti di uova fresche di categoria A. Il provvedimento è stato deciso a causa del rischio di salmonella. Le uova interessate sono state commercializzate in vari punti vendita e sono state identificate tramite marchio e numero di lotto. La notifica invita i consumatori a non consumare i prodotti coinvolti.

Il Ministero della Salute ha recentemente emesso un provvedimento di richiamo cautelativo che interessa diversi lotti di uova fresche di categoria A. La decisione è maturata a seguito di alcuni controlli che hanno evidenziato una possibile contaminazione da Salmonella, un batterio che rappresenta una delle principali cause di infezioni di origine alimentare nell’uomo. Il provvedimento si è reso necessario per tutelare la salute pubblica e prevenire potenziali focolai di tossinfezione legati al consumo di prodotti non idonei. L’allerta riguarda nello specifico la produzione dell’azienda Salis Antonella, operante con il marchio San Pietro, e coinvolge diverse tipologie di confezionamento destinate sia alla grande distribuzione che al commercio al dettaglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non consumatele, rischio salmonella”. Richiamate uova fresche dal supermercato: ecco marchio e lotto Articoli correlati Richiamate uova fresche: pericolo salmonella. L’allerta alimentare del Ministero: “Non consumatele”Il Ministero della Salute richiama diverse uova fresche a marchio San Pietro – Salis Antonella nello stabilimento di Villacidro, in Sardegna, per... Uova fresche richiamate per rischio salmonella, i lotti interessatiIl Ministero della Salute ha diffuso un nuovo avviso di richiamo alimentare a scopo precauzionale che riguarda diversi lotti di uova fresche di... Una raccolta di contenuti su Non consumatele rischio salmonella... Argomenti discussi: Salame Milano richiamato dai supermercati Sigma per possibile presenza di salmonella, i lotti a rischio. Richiamate uova fresche: pericolo salmonella. L’allerta alimentare del Ministero: Non consumateleIl Ministero della Salute richiama diverse uova fresche a marchio San Pietro – Salis Antonella nello stabilimento di Villacidro, in Sardegna, per rischio ... fanpage.it Salame Milano richiamato dai supermercati per rischio Salmonella, ecco il lotto segnalato dalle autoritàRichiamo salame Milano Sigma per Salmonella: cosa sapere subito Il 17 marzo 2026 il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo urgente per un lotto ... assodigitale.it