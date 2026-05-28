Ostriche della Sardegna richiamate per rischio Novovirus l'allerta alimentare del Ministero

Notizia in breve

Il Ministero ha emesso un’allerta alimentare riguardante ostriche della Sardegna, specificamente un lotto di ostriche concave della specie Crassostrea gigas con il marchio L’Acquachiara. Le ostriche sono state richiamate a causa del rischio di contaminazione da norovirus. La procedura di richiamo è stata avviata per prevenire eventuali rischi per la salute dei consumatori. Non sono stati segnalati casi di malattie, ma si raccomanda di non consumare il lotto interessato.