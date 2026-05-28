Ostriche della Sardegna richiamate per rischio Novovirus l'allerta alimentare del Ministero
Il Ministero ha emesso un’allerta alimentare riguardante ostriche della Sardegna, specificamente un lotto di ostriche concave della specie Crassostrea gigas con il marchio L’Acquachiara. Le ostriche sono state richiamate a causa del rischio di contaminazione da norovirus. La procedura di richiamo è stata avviata per prevenire eventuali rischi per la salute dei consumatori. Non sono stati segnalati casi di malattie, ma si raccomanda di non consumare il lotto interessato.
L'allerta alimentare riguarda un lotto di ostriche concave della Sardegna (Crassostrea gigas) a marchio L’Acquachiara per possibile contaminazione da norovirus. A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumarle. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Nuovo richiamo dal mercato! Ostriche Concave dalla Sardegna- marchio l’Acquachiara - motivo: norovirus oltre i limiti - lotto 26-B1885 - stabilimento di produzione in via Orti Ovest 1, a Chioggia, nella città metropolitana di Venezia (marchio di identificazione IT facebook
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