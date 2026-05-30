Durante l’Elite 16 di Ostrava, la coppia italiana composta da Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi è stata eliminata agli ottavi di finale. La loro partecipazione si è conclusa in questa fase del torneo, senza proseguire oltre.

Si ferma agli ottavi di finale l’avventura di Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi all’Elite 16 di Ostrava. Una prima parte di stagione non facile per le azzurre ha presentato il conto sula sabbia della Repubblica Ceca dopo l’exploit di Brasilia e ancora una volta, come ieri nell’ultimo match del girone, è stata una coppia tedesca a battere le azzurre, che si sono inchinate a MullerTillmann al termine di un match a senso unico. Nel primo set la coppia tedesca trova subito il ritmo giusto e si porta avanti 7-3 e 11-7. le azzurre restano in scia fino al 15-13, poi moillano la presa e nel finale le teutoniche non hanno problemi ad imporsi con il punteggio di 21-15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ostrava amara per l’Italia: Gottardi/Orsi Toth eliminate agli ottavi

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