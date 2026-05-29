Beach volley Ostrava amara a metà | Gottardi Orsi Toth sconfitte ma agli ottavi Scampoli Bianchi eliminate

Notizia in breve

All’Elite 16 di Ostrava, le coppie italiane di beach volley hanno subito due sconfitte. Gottardi e Orsi Toth hanno perso una partita, ma sono comunque approdate agli ottavi di finale. Scampoli e Bianchi sono stati eliminati dopo aver perso entrambe le gare disputate. La competizione si svolge in Repubblica Ceca e il contingente italiano si è ridotto di conseguenza.