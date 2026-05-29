Beach volley Ostrava amara a metà | Gottardi Orsi Toth sconfitte ma agli ottavi Scampoli Bianchi eliminate
All’Elite 16 di Ostrava, le coppie italiane di beach volley hanno subito due sconfitte. Gottardi e Orsi Toth hanno perso una partita, ma sono comunque approdate agli ottavi di finale. Scampoli e Bianchi sono stati eliminati dopo aver perso entrambe le gare disputate. La competizione si svolge in Repubblica Ceca e il contingente italiano si è ridotto di conseguenza.
Doppia sconfitta e contingente dimezzato per l’Italia del beach volley nell’Elite 16 di Ostrava in Repubblica Ceca. Si ferma, dopo due successi, la corsa di Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi, sconfitte dalla coppia tedesca IttlingerGrune, ma la battuta d’arresto non impedisce alle azzurre di chiudere al primo posto del girone, anche se l’abbinamento degli ottavi è tutt’altro che semplice. Escono di scena invece Claudia Scampoli e Giada Bianchi, e si tratta di un’eliminazione che rischia di avere conseguenze importanti sul prosieguo della stagione, perché la coppia azzurra potrebbe perdere terreno nella corsa alla permanenza nel main draw dei tornei più prestigiosi del circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it
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