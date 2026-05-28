Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi hanno vinto tutte le partite della fase a gironi dell’Elite 16 di Ostrava, in Repubblica Ceca. Le due atlete italiane hanno ottenuto la vittoria contro le campionesse brasiliane solo al tie-break. Le coppie ScampoliBianchi sono state eliminate dopo aver perso tutte le partite, mentre Gottardi e Orsi Toth continuano la competizione senza sconfitte.

Prosegue spedita la marcia di Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi nel girone dell’Elite 16 di Ostrava, in Cechia. La coppia italiana ha conquistato la seconda vittoria consecutiva, mettendo in ghiaccio la qualificazione agli ottavi di finale, ma domani punterà a vincere il girone a punteggio pieno. Sarà invece una giornata decisiva per Claudia Scampoli e Giada Bianchi, che oggi hanno sfiorato il colpaccio contro le campionesse di Brasilia RebeccaCarol, cedendo soltanto al tie-break, e domani si giocheranno l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Nella seconda partita del girone Orsi TothGottardi hanno sconfitto in due set le statunitensi HughesBatenhorst al termine di un match praticamente sempre controllato dalle azzurre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gottardi/Orsi Toth senza freni a Ostrava, Scampoli/Bianchi cedono solo al tie-break alle campionesse di Brasilia

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