A Ostia sono stati sottoscritti 45 contratti di concessione per stabilimenti balneari, inclusi sei tratti di spiagge libere attrezzate. Questi sono i numeri aggiornati nel processo di riordino e rilancio delle spiagge della zona. La fase di regolarizzazione continua, con l’obiettivo di riattivare e migliorare l’offerta balneare. Le concessioni attuali rappresentano un passo avanti nella gestione delle spiagge del litorale romano.

Prosegue il percorso di riordino, regolarizzazione e rilancio del mare di Roma. Ad oggi sono 45 le concessioni già sottoscritte a Ostia, comprese le 6 spiagge libere attrezzate. La scorsa settimana erano 18 su 61. Regolarmente aperti dal primo maggio sono inoltre i 4 chioschi di Castel Porziano. Lo rende noto un comunicato. Tra le concessioni già perfezionate figurano: Village, Salus, Elmi, Ristorante Edone', Battistini, Lido Beach, Ristorante Lido, Kelly's, El Miramar Ristorante, El Miramar Stabilimento, Il Capanno, Il Delfino, Plinius, Tibidabo, Le Dune, Lega Navale Italiana, La Vecchia Pineta, Dopolavoro Metro-Cotral, Venezia, Gambrinus,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ostia spiagge, salgono a 45 gli stabilimenti aperti. Ecco quali sono

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