Bandiera Verde 2026 | quali sono le migliori spiagge per i bambini e quali sono in Liguria

L'elenco delle spiagge Bandiera Verde 2026 include quelle riconosciute come adatte ai bambini. Le spiagge sono state selezionate sulla base di criteri specifici e sono state identificate in diverse regioni, tra cui la Liguria. La lista completa comprende località che soddisfano i requisiti per l’accessibilità e la sicurezza per i più piccoli. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dall’organizzazione che assegna il riconoscimento.

È stato svelato l'elenco 2026 delle spiagge ‘Bandiera Verde’ perché ‘amiche dei bambini’, selezionate in base alle indicazioni di 3.238 pediatri italiani e stranieri. Sono 164, di cui 153 in Italia, con sei novità rispetto all'edizione precedente: tre italiane e tre in Africa. Quattro sono in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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