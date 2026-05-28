Cosa fare anche gratis a Milano per il ponte del 2 giugno | tutti gli eventi
A Rho, torna Artigiano in Fiera con l’evento ‘Anteprima d’estate’, che si svolge per cinque giorni durante tutto il weekend. L’esposizione si concentra su artigianato, creatività e incontri tra culture diverse. Per il ponte del 2 giugno a Milano, ci sono anche eventi gratuiti e attività aperte al pubblico, anche senza prenotazione. Numerose iniziative si svolgono in città e nei dintorni, offrendo alternative per passare il giorno di festa.
Cosa fare a Milano per il Ponte del 2 giugno?Primo tra tutti: il grande ritorno di Artigiano in Fiera, che a Rho presenta ‘Anteprima d’estate’ per celebrare l’arrivo della bella stagione con cinque giorni dedicati all’artigianato, alla creatività e all’incontro tra culture (tutto il weekend).Nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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