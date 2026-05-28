Cosa fare anche gratis a Milano per il ponte del 2 giugno | tutti gli eventi

Notizia in breve

A Rho, torna Artigiano in Fiera con l’evento ‘Anteprima d’estate’, che si svolge per cinque giorni durante tutto il weekend. L’esposizione si concentra su artigianato, creatività e incontri tra culture diverse. Per il ponte del 2 giugno a Milano, ci sono anche eventi gratuiti e attività aperte al pubblico, anche senza prenotazione. Numerose iniziative si svolgono in città e nei dintorni, offrendo alternative per passare il giorno di festa.