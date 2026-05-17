Oroscopo della prossima settimana dal 18 al 24 maggio 2026 | il cielo cambia maglia dalla terra all' aria

La settimana dal 18 al 24 maggio 2026 presenta diversi spostamenti planetari che influenzeranno le giornate. Lunedì sera Marte si ferma nel Toro, mentre il giorno seguente Venere entra nel Cancro. Giovedì mattina il Sole entra nei Gemelli, segnando l'inizio di una nuova stagione. La Luna Nuova si è verificata lo scorso fine settimana, venerdì. Questi movimenti sono stati segnalati come eventi specifici che caratterizzano i sette giorni considerati.

L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 racconta sette giorni in cui il cielo cambia consistenza: lunedì sera Marte si ferma in Toro e sigilla la Luna Nuova di sabato scorso, da martedì Venere si trasferisce in Cancro, e giovedì all'alba il Sole apre la stagione dei Gemelli. Una settimana di primi caldi pieni, dei ponti di giugno che cominciano a prendere forma sui calendari, e — domenica — di Pentecoste, festa delle lingue che chiude i sette giorni con l'immagine giusta per il cielo del momento: parole che attraversano i mondi. Firma: Artemide – Aggiornato il 18 maggio 2026 Sette giorni in cui il baricentro si sposta dalla terra all'aria. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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