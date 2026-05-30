Massimo Orlando ha dichiarato che con i giocatori Leao e Pulisic, un allenatore italiano potrebbe essere considerato per il Milan. Ha inoltre suggerito a Gerry Cardinale, il presidente del club, di valutare un tecnico nazionale per la panchina. Le sue parole si concentrano sulla possibilità di un allenatore italiano, senza fare riferimenti a nomi specifici o a decisioni già prese dal club.

Siamo a fine maggio e il Milan vive ancora nel dubbio del futuro: i rossoneri devono ricostruire tutto l'organigramma e manca anche un allenatore, visto che Massimiliano Allegri è stato esonerato dopo la sconfitta contro il Cagliari. Durante Maracanà di TMW Radio, ha parlato anche l'ex calciatore Massimo Orlando consigliando al Milan di prendere Vincenzo Italiano. Ecco l'estratto. "Se ti rimangono Leao e Pulisic, non vedo perché Italiano non possa essere accostato al Milan. Lo vedo pronto. Il nome Allegri ti dà più garanzia a livello di risultati, d'immagine, però ad esempio Thiago Motta, che stimo ancora tanto e che nessuno ne parla più, fosse rimasto alla Juve avrebbe imposto la sua idea di gioco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Orlando: “Con Leao e Pulisic, non vedo perché Italiano non possa essere accostato al Milan”

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