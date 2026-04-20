Nel match tra Verona e Milan, terminato 0-1, si sono evidenziati alcuni aspetti della squadra di Allegri. Rafa Leao e Pulisic, attualmente in campo, hanno mostrato alcune difficoltà nel loro rendimento. La partita ha messo in luce le caratteristiche offensive e le lacune difensive della formazione rossonera. La vittoria è arrivata grazie a un gol nel secondo tempo, ma alcuni giocatori hanno faticato a trovare continuità nelle azioni offensive.

Dopo due sconfitte consecutive, Verona-Milan 0-1 riporta i rossoneri alla vittoria. Prestazione certamente brutta, ma vincente e funzionale. Allegri riporta i rossoneri a giocare con il blocco basso e pronti a colpire e anche stavolta si porta a casa i tre punti. Ci sono però anche dei limiti evidenti in questa squadra che vengono anche stavolta confermati. A partire dalla qualità dei giocatori, troppo spesso incapaci di leggere, trovare o realizzare la giocata decisiva; fino alla coppia d'attacco. Rafa Leao e Pulisic non funzionano: si pestano i piedi e fanno fatica a trovarsi, lasciando il Milan privo di riferimenti offensivi. L'area è spesso vuota.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ecco perché Rafa Leao e Pulisic non funzionano! Analisi Verona-Milan 0-1

ECCO PERCHÈ RAFA LEAO E PULISIC NON FUNZIONANO ANALISI VERONA-MILAN 0-1 ALLEGRI HA UNA COLPA

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