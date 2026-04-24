Un problema che interessa il Milan di Allegri riguarda le prestazioni di Pulisic e Leao, entrambi coinvolti in quello che viene definito il loro peggior anno con il club. L’ex calciatore e commentatore sportivo ha analizzato la situazione in vista della prossima partita contro la Juventus, concentrandosi sulle difficoltà offensive della squadra e sulla loro incidenza sulla stagione del Milan.

Dati alla mano, da luglio 2023 a ottobre 2025, i rossoneri contro la Vecchia Signora, non sono più riusciti a vincere: tolto il match del gennaio 2025, finito 2-1 per i rossoneri, il Milan non è più riuscito a conquistare i 3 punti. Guardando in un periodo più recente, ovvero ad ottobre 2025, la squadra di Massimiliano Allegri ha strappato solamente 1 punto: pareggio a reti inviolate e rigore sbagliato da Christian Pulisic. Intervistato dai microfoni di Tuttosport, il doppio ex Aldo Serena ha voluto parlare dei rossoneri, soffermandosi sulla questione legata agli attaccanti. Ecco, di seguito, le sue parole. "Fullkrug e Gimenez non si sono riusciti a inserire bene e i vari Pulisic e Leao sono incappati - forse - nel loro peggior anno in rossonero.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Serena: “Pulisic e Leao incappati nel loro peggior anno al Milan, ecco perché”

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