Sabato 21 marzo si è svolta la gara Sprint del GP del Brasile nel Motomondiale 2026, sulla pista di Goiânia. La competizione, valida per la seconda tappa del campionato, ha visto Marc Marquez partire in testa, arrivando primo, seguito da Di Giannantonio. Bezzchi si è piazzato in quarta posizione. La gara si è disputata su una distanza di 15 giri.

Il successo è andato allo spagnolo Marc Marquez, che ha preceduto l’azzurro Fabio Di Giannantonio, scattato in pole ma beffato dall’iberico. Più staccato l’altro iberico Jorge Martin, che è terminato terzo, mentre è rimasto giù dal podio Marco Bezzecchi, quarto, davanti al nipponico Ai Ogura, quinto. LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marquez batte un gagliardo Di Giannantonio. Aprilia ridimensionata L’ULTIMO CAPOLAVORO! Federico Pellegrino domina la sprint di Lake Placid e saluta lo sci di fondo da vincente! La zampata del campione arriva nella dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: Federico Pellegrino, all’ultima. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Brasile 2026: Marc Marquez precede Di Giannantonio, quarto Bezzecchi

Articoli correlati

MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Thailandia 2026: Bezzecchi precede Di Giannantonio e Martin. 6° Marc Marquez davanti a BagnaiaSi è ufficialmente concluso il primo impegno della stagione per quanto riguarda la classe regina.

Leggi anche: MotoGP, GP Brasile: Di Giannantonio in pole position a Goiânia dopo il Q1, Bezzecchi secondo e Marc Marquez terzo

Altri aggiornamenti su Marc Marquez

Temi più discussi: MotoGP Brasile, Classifica Prove: Zarco batte Marquez, la pioggia beffa il Bez; MotoGP, verso il Brasile: Marquez re delle prime volte, ma occhio alle Aprilia; MotoGP sull’incognita pista di Goiânia in Brasile; MotoGP Starting Grid: Brasile, Marc Marquez in cerca di rivincite.

LIVE MotoGP Brasile, Marc Marquez vince la gara sprint: Di Giannantonio secondo, Martin chiude terzoMarc Marquez vince la Gara Sprint nel GP del Brasile di MotoGP. Alle sue spalle si piazza Di Giannantonio al termine di un duello pazzesco con lo spagnolo. Martin chiude terzo. L'ordine d'arrivo. Marc ... fanpage.it

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Brasile 2026: risultati e classificaIl Motomondiale 2026 ha visto proseguire sabato 21 marzo il fine settimana del GP del Brasile, con la consueta gara Sprint, che si è disputata sulla ... oasport.it

Marc Marquez (Ducati) ha vinto la gara Sprint del Gp del Brasile, seconda tappa del Mondiale MotoGp. Sul circuito di Goiania, lo spagnolo ha preceduto Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rispettivamente t facebook

FOTO e VIDEO. Da Bagnaia a Marc Marquez: quante cadute in qualifica in Brasile! #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #BrazilianGP x.com