Oggi si è svolta la Sprint Race del Gran Premio di Spagna 2026 sul circuito di Jerez de la Frontera, tappa del campionato mondiale di MotoGP. Marc Marquez ha ottenuto la vittoria nonostante una caduta durante la gara. Sul podio sono saliti anche i piloti italiani, con Bagnaia in seconda posizione e Bezzecchi che si è classificato in quarta posizione, mostrando un risultato amaro. La gara ha visto diverse dinamiche e cambi di posizione durante tutto il percorso.

Oggi si è disputata la Sprint Race del GP di Spagna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto in terra iberica e le emozioni non sono mancate nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. Marc Marquez ha dominato la prima parte di gara, ma quando hanno fatto capolino le prime gocce di pioggia è stato avvicinato dal fratello Alex Marquez ha subito il sorpasso e a cinque giri dal termine è caduto, scivolato via sull’asfalto in una curva verso sinistra quando si trovava in quinta posizione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2026: Marc Marquez vince con una caduta! Bagnaia sul podio, Bezzecchi amaro

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi è in pole con caduta davanti a Marc Marquez, Bagnaia in quinta fila. Sprint Race dalle 09.00

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Brasile 2026: Marc Marquez precede Di Giannantonio, quarto BezzecchiIl successo è andato allo spagnolo Marc Marquez, che ha preceduto l’azzurro Fabio Di Giannantonio, scattato in pole ma beffato dall’iberico.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: MotoGp Spagna 2026: gli orari e dove vedere le libere, qualifiche e Sprint Race in tv; MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Spagna 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky; MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; Quando si corre il GP di Spagna di MotoGP? Il programma completo.

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2026: Marc Marquez vince con una caduta! Bagnaia sul podio, Bezzecchi amaroOggi si è disputata la Sprint Race del GP di Spagna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. I centauri si ... oasport.it

MotoGp a Jerez (Spagna), la gara sprint: Marc Marquez vince dopo il caos pioggia, sul podio Bagnaia e Morbidelli. Out Bezzecchi e MartinNella gara corta il meteo stravolge tutto. Marc Marquez cade, ma poi trionfa dopo il cambio moto davanti al compagno di squadra. Sabato nero per Aprilia, con Bezzecchi e Martin fuori ... corriere.it

Chiudiamo questo primo “venerdì europeo” così! Due sessioni solide per il Team e accesso diretto alla Q2! Ci vediamo domani, pronti per le qualifiche e la Sprint Race #Aprilia #MotoGP #GPdiSpagna #MB72 #JM89 - facebook.com facebook