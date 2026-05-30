Durante il GP d’Italia di MotoGP 2026, la Sprint Race si è svolta sabato 30 maggio sull’Autodromo del Mugello. La gara di 11 giri ha visto Fernandez arrivare primo, seguito da Martin. Bezzecchi ha concluso deludendo, senza entrare nelle prime posizioni. La corsa ha rappresentato la settima tappa del campionato.

Il Motomondiale 2026 ha visto proseguire sabato 30 maggio il fine settimana del GP d’Italia, con la consueta gara Sprint, che si è disputata sulla distanza degli 11 giri dell’ Autodromo Internazionale del Mugello, valida per la settima tappa del calendario di MotoGP. Vittoria dell’iberico Raul Fernandez con la sua Aprilia, davanti al connazionale Jorge Martin, secondo sempre su Aprilia, e Fabio Di Giannantonio, terzo con la Ducati. Resta ai piedi del podio Marco Bezzecchi, quarto ancora con l’Aprilia. Seguono poi tre Ducati: quinto lo spagnolo Marc Marquez, davanti all’alto iberico Fermin Aldeguer, infine è settimo l’italiano Francesco Bagnaia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Italia 2026: Fernandez precede Martin, Bezzecchi delude

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