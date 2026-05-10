Ordine d’arrivo MotoGP GP Francia 2026 | Martin precede Bezzecchi ed Ogura Tripletta Aprilia

Il Gran Premio di Francia del 2026, disputato sul circuito di Le Mans, si è concluso domenica 10 maggio dopo 27 giri. La gara ha visto la vittoria di un pilota che ha preceduto sul podio due altri concorrenti, con la presenza di tre moto della stessa casa costruttrice tra i primi. La competizione ha segnato la quinta tappa della stagione del campionato mondiale di MotoGP.

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