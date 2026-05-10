Ordine d’arrivo MotoGP GP Francia 2026 | Martin precede Bezzecchi ed Ogura Tripletta Aprilia
Il Gran Premio di Francia del 2026, disputato sul circuito di Le Mans, si è concluso domenica 10 maggio dopo 27 giri. La gara ha visto la vittoria di un pilota che ha preceduto sul podio due altri concorrenti, con la presenza di tre moto della stessa casa costruttrice tra i primi. La competizione ha segnato la quinta tappa della stagione del campionato mondiale di MotoGP.
Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 10 maggio il fine settimana del GP della Francia, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 27 giri del Circuito di Le Mans, valida per la quinta tappa del calendario di MotoGP. Tripletta per l’Aprilia: vittoria per lo spagnolo Jorge Martin, che precede l’azzurro Marco Bezzecchi, secondo, ed il nipponico Ai Ogura, terzo. Resta ai piedi del podio un altro azzurro, Fabio Di Giannantonio, quarto con la migliore delle Ducati. Quinto posto per la KTM dello spagnolo Pedro Acosta, che finisce davanti alla Yamaha del francese Fabio Quartararo, mentre è settimo Enea Bastianini, con l’altra KTM.🔗 Leggi su Oasport.it
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