Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | altro show di Vingegaard a Piancavallo Due azzurri in top-10

Notizia in breve

Jonas Vingegaard ha vinto la tappa del Giro d’Italia a Piancavallo, mantenendo il suo dominio in salita e staccando gli avversari. La frazione, la penultima del 2026, ha visto anche due italiani tra i primi dieci. L’atleta danese ha ottenuto la sua quinta vittoria di tappa in questa edizione, confermando la sua superiorità nelle tappe di montagna. La gara si è svolta lungo un percorso impegnativo con un finale in salita.