Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | altro show di Vingegaard a Piancavallo Due azzurri in top-10
Jonas Vingegaard ha vinto la tappa del Giro d’Italia a Piancavallo, mantenendo il suo dominio in salita e staccando gli avversari. La frazione, la penultima del 2026, ha visto anche due italiani tra i primi dieci. L’atleta danese ha ottenuto la sua quinta vittoria di tappa in questa edizione, confermando la sua superiorità nelle tappe di montagna. La gara si è svolta lungo un percorso impegnativo con un finale in salita.
Ventesima e penultima frazione per il Giro d’Italia 2026. Arriva la quinta perla in salita di Jonas Vingegaard: a Piancavallo il danese non si lascia sfuggire l’obiettivo, stacca tutti, dominando alla sua maniera, e vince ancora. Domani per il capitano della Visma Lease a Bike la gioia di alzare il Trofeo Senza Fine a Roma. Alle spalle del danese troviamo il secondo ed il terzo della classifica generale, Felix Gall e Jai Hindley, mentre completano la top-5 Derek Gee-West e Thymen Arensman. Tra i primi dieci spazio anche a Damiano Caruso, ottavo, e Davide Piganzoli, decimo. Andiamo a scoprire nel dettaglio l’ordine d’arrivo della frazione odierna. 🔗 Leggi su Oasport.it
Diretta | Giro di Sardegna 2026 - tappa 1
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Jonas Vingegaard conquista il Giro d’Italia 2026, di cui RTL 102.5 è radio partner, dominando la ventesima tappa con arrivo a Piancavallo. Il corridore danese ha attaccato a oltre dieci chilometri dal traguardo, facendo il vuoto sugli avversari e prendendosi s x.com
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