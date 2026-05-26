Jonas Vingegaard ha vinto la sedicesima tappa del Giro d’Italia, da Bellinzona a Carì, di 113 chilometri. Con questa vittoria, il corridore danese ha consolidato la sua leadership nella corsa. A crollare è stato Pellizzari, che ha perso posizioni durante la salita. Vingegaard ha centrato il suo quarto successo consecutivo in questa edizione, rafforzando il suo vantaggio in classifica generale. La tappa si è conclusa con il danese che ha dominato anche in salita.

Il copione non cambia. Quando la strada sale c’è un solo ed incontrastato dominatore. Jonas Vingegaard cala il poker, vince la sedicesima tappa del Giro d’Italia, Bellinzona-Carì di 113 chilometri e mette definitivamente le mani sulla corsa, se mai fossero esistiti dubbi sul verdetto finale. Il danese sfrutta l’eccellente lavoro dei suoi compagni, parte a poco più di sei chilometri dalla conclusione e sgretola la resistenza dei rivali con irrisoria facilità. Il fuoriclasse del Team Visma precede l’austriaco Felix Gall della Decathlon CMA CGM Team, secondo con un ritardo di 1’09” e 1’11” sull’australiano Jai Hindley della Red Bull – BORA – hansgrohe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Vingegaard domina anche a Carì. Crolla Pellizzari

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