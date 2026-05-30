La Polizia di Stato ha portato a termine un’operazione su scala nazionale, arrestando 1.335 persone e sequestrando più di 450 chili di droga. L’intervento, focalizzato sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e al porto illegale di armi, si è concluso ieri. L’azione ha coinvolto diverse regioni e ha comportato numerosi controlli e operazioni di perquisizione.

Si è conclusa ieri un’operazione a livello nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. L’operazione di alto impatto nazionale è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo. Sono stati sequestrati complessivamente circa 430 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Operazione nazionale della Polizia di Stato. 1335 arresti e oltre 450 kg di droga sequestrati

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Operazione nazionale della Polizia di Stato 1335 arresti e oltre 450 chili di droga sequestrati.

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