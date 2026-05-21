Due arresti della polizia grazie all' app YouPol sequestrati oltre 2,5 kg di droga
Due persone sono state arrestate e altre due denunciate nel quartiere Rancitelli durante un'operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato. L’intervento è stato possibile grazie all’uso dell’app YouPol, che ha consentito di individuare e intervenire su un’attività sospetta. Durante l’operazione sono stati sequestrati più di 2,5 chili di sostanze stupefacenti, che sono stati sequestrati dagli agenti. La polizia ha portato avanti le verifiche per approfondire il caso e individuare eventuali complici.
Due persone sono state arrestate e altre due denunciate nell’ambito di un’operazione antidroga della Polizia di Stato scattata nel quartiere Rancitelli. Gli agenti della squadra Mobile hanno sequestrato oltre due chili e mezzo di hashish, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi e a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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