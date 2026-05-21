Due arresti della polizia grazie all' app YouPol sequestrati oltre 2,5 kg di droga

Due persone sono state arrestate e altre due denunciate nel quartiere Rancitelli durante un'operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato. L’intervento è stato possibile grazie all’uso dell’app YouPol, che ha consentito di individuare e intervenire su un’attività sospetta. Durante l’operazione sono stati sequestrati più di 2,5 chili di sostanze stupefacenti, che sono stati sequestrati dagli agenti. La polizia ha portato avanti le verifiche per approfondire il caso e individuare eventuali complici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui