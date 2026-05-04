L’attività della polizia ad aprile | sequestrati oltre 200 kg di droga e più di 40 arresti

Da ilrestodelcarlino.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mese di aprile, le forze dell'ordine hanno sequestrato più di 200 chili di sostanze stupefacenti, effettuato 41 arresti e portato in centri di permanenza per il rimpatrio 27 persone irregolari. Sono state anche avviate 54 procedure di espulsione e sono stati condotti controlli di natura amministrativa sul territorio. I dati sono stati resi noti in una comunicazione ufficiale delle autorità.

Bologna, 4 maggio 2026 – Oltre 200 chili di droga sequestrata e 41 arresti, 27 irregolari sono stati portati nei Cpr e  54 espulsioni dal territorio nazionale e altri controlli di natura amministrativa. Questa l’azione coordinata della polizia nel mese di aprile, attraverso un’intensa e costante attività di controllo estesa all’intero ambito cittadino. L’attività di prevenzione e repressione ha portato ad importanti risultati: il bilancio è di 41 arresti, 3 fermi, oltre all’esecuzione di 17 ordinanze emesse dall’autorità giudiziaria. Particolarmente elevato è altresì il quantitativo di sostanze stupefacenti sottoposte a sequestro: nel corso del mese, infatti, sono stati sequestrati oltre 200 kg di cannabis e oltre 21 kg di cocaina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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MARSEILLE : La police peut-elle reprendre les cités

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