L’attività della polizia ad aprile | sequestrati oltre 200 kg di droga e più di 40 arresti

Nel mese di aprile, le forze dell'ordine hanno sequestrato più di 200 chili di sostanze stupefacenti, effettuato 41 arresti e portato in centri di permanenza per il rimpatrio 27 persone irregolari. Sono state anche avviate 54 procedure di espulsione e sono stati condotti controlli di natura amministrativa sul territorio. I dati sono stati resi noti in una comunicazione ufficiale delle autorità.

Bologna, 4 maggio 2026 – Oltre 200 chili di droga sequestrata e 41 arresti, 27 irregolari sono stati portati nei Cpr e 54 espulsioni dal territorio nazionale e altri controlli di natura amministrativa. Questa l’azione coordinata della polizia nel mese di aprile, attraverso un’intensa e costante attività di controllo estesa all’intero ambito cittadino. L’attività di prevenzione e repressione ha portato ad importanti risultati: il bilancio è di 41 arresti, 3 fermi, oltre all’esecuzione di 17 ordinanze emesse dall’autorità giudiziaria. Particolarmente elevato è altresì il quantitativo di sostanze stupefacenti sottoposte a sequestro: nel corso del mese, infatti, sono stati sequestrati oltre 200 kg di cannabis e oltre 21 kg di cocaina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’attività della polizia ad aprile: sequestrati oltre 200 kg di droga e più di 40 arresti MARSEILLE : La police peut-elle reprendre les cités Notizie correlate Maxi blitz a Palagonia: oltre 10 kg di droga e una pistola sequestrati, tre arrestiABBONATI A DAYITALIANEWS Rafforzati i controlli nella Piana di Catania Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di vigilanza economica nella... Corrieri della droga fermati a Mascali: sequestrati oltre 5 kg di stupefacentiABBONATI A DAYITALIANEWS Arresto durante un’operazione della Polizia di Stato Due uomini di 62 e 43 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Polizia Locale: quando l’attività formativa è proprio per tutti; Polizia Ambientale, blitz notturno nel lotto Centro: 143 sanzioni e sequestro motoape; Veicoli abbandonati, accelerate le rimozioni a Bolzano; LA POLIZIA DI STATO ESEGUE 9 PERQUISIZIONI VOLTE AL CONTRASTO DELLA PEDOPORNOGRAFIA ONLINE. Roma, blitz della polizia nella periferia est: arresti e denunceUn nuovo blitz della polizia di Stato ha interessato nelle ultime ore il quadrante est della Capitale, da Tor Bella Monaca a Torre Maura, ... iltempo.it Crotone, controlli della Polizia: attività chiuse e sanzioniLe volanti hanno identificato 207 persone, controllato 131 veicoli ed effettuato 12 verifiche su soggetti sottoposti a misure restrittive ... ilcrotonese.it Iniziano le attività del mese di maggio: sì, quel mese in cui ogni giorno a scuola un giorno vale per una settimana, in cui per gli insegnanti si moltiplicano i documenti da compilare, gestire. Il "documento del 15 maggio" è il documento con cui il Consi… x.com I costi sostenuti per l'attività di coordinamento di lavori edilizi e prestazioni professionali non sono ammessi al Superbonus: risoluzione Agenzia delle Entrate. - facebook.com facebook