Nella notte sono stati eseguiti 1.335 arresti in tutta Italia durante un’operazione di grande portata. I controlli si sono concentrati nelle zone più a rischio delle città, con forze dell’ordine impegnate in azioni coordinate. Il governo ha commentato l’intervento come un “colpo durissimo”, sottolineando l’intensità e la portata dell’intervento nelle aree considerate più sensibili.

AGI - Un' operazione ad alto impatto su scala nazionale ridisegna la mappa dei controlli nelle aree più sensibili delle città italiane. Gli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, hanno setacciato quartieri cittadini e zone nei pressi dei locali notturni dove si registra il maggior consumo di droga, con l'obiettivo mirato di prevenire episodi di violenza, anche tra minori. Il bilancio complessivo dell'intervento si è concluso con l' arresto di 1335 persone, di cui 31 minorenni, e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori. Un'attività capillare che ha visto scendere in campo anche gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, portando all' identificazione di 297. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Operazione alto impatto, 1335 arresti in tutta Italia. Meloni: "Un colpo durissimo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maxi operazione in tutta Italia, 1335 arresti e oltre 430 kg di droga sequestrati: anche Bergamo coinvoltaVenerdì 29 maggio si è conclusa un’operazione nazionale che ha portato all’arresto di 1.

Leggi anche: Spaccio droga e armi, 1.335 arresti in operazione alto impatto polizia

Temi più discussi: Maxi operazione in tutta Italia, 1335 arresti e oltre 430 kg di droga sequestrati: anche Bergamo coinvolta; Operazione nazionale ad alto impatto contro droga e armi; Operazione nazionale della Polizia di Stato. 1335 arresti e oltre 450 kg di droga sequestrati; Droga, maxi blitz della Polizia: 1.335 arresti e sequestri record in tutta Italia. Sottratti 450 kg di sostanze stupefacenti.

Operazione nazionale della Polizia di Stato: 1335 arresti e oltre 450 kg di droga sequestratiSi è conclusa un’operazione a livello nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il c ... msn.com

Polizia, maxi operazione nazionale: 1.335 arresti in tutta Italia per droga e armiSi è conclusa con 1.335 arresti, di cui 31 minorenni e 2.358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori, un'operazione nazionale ad alto impatto investigativo contro spaccio di sostanze stupefacenti e ... tg24.sky.it