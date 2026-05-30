Maxi operazione in tutta Italia 1335 arresti e oltre 430 kg di droga sequestrati | anche Bergamo coinvolta

Venerdì 29 maggio si è conclusa un’operazione nazionale che ha portato all’arresto di 1.335 persone e al sequestro di oltre 430 chili di droga. L’operazione ha interessato diverse città, compresa Bergamo, ed è stata condotta per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e il porto illegale di armi. Sono stati eseguiti numerosi controlli e perquisizioni in tutto il territorio italiano.

Si è conclusa venerdì 29 maggio un’operazione a livello nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. L’operazione di alto impatto nazionale è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo. L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni, e a 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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