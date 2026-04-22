Caivano operazione Alto Impatto di Polizia Carabinieri e Finanza | sequestri e sanzioni

Da teleclubitalia.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Caivano si è svolta un’operazione di grande portata condotta da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Durante l’attività sono state identificate più di 300 persone e controllati quasi 200 veicoli. Sono state contestate 16 infrazioni al Codice della Strada, con sanzioni amministrative complessive di circa 5.000 euro. La presenza delle forze dell’ordine è stata molto numerosa durante il blitz.

Operazione ad “alto impatto” a Caivano, con la massiccia presenza di carabinieri Polizia. Nel corso del servizio sono state identificate oltre 300 persone, controllati 199 veicoli e contestate 16 violazioni del Codice della Strada, elevando sanzioni amministrative per un totale di 5.000 euro. Effettuate numerose perquisizioni e sequestrato diversi quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana. L’attività congiunta ha visto la partecipazione della Polizia di Stato con personale della Squadra Mobile di Napoli, del Commissariato di Afragola, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di un’unità cinofila dell’Ufficio...🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Caivano, operazione “Alto Impatto” di Polizia, Carabinieri e Finanza: sequestri e sanzioni

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