Caivano operazione Alto Impatto di Polizia Carabinieri e Finanza | sequestri e sanzioni

A Caivano si è svolta un’operazione di grande portata condotta da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Durante l’attività sono state identificate più di 300 persone e controllati quasi 200 veicoli. Sono state contestate 16 infrazioni al Codice della Strada, con sanzioni amministrative complessive di circa 5.000 euro. La presenza delle forze dell’ordine è stata molto numerosa durante il blitz.

Operazione ad “alto impatto” a Caivano, con la massiccia presenza di carabinieri Polizia. Nel corso del servizio sono state identificate oltre 300 persone, controllati 199 veicoli e contestate 16 violazioni del Codice della Strada, elevando sanzioni amministrative per un totale di 5.000 euro. Effettuate numerose perquisizioni e sequestrato diversi quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana. L’attività congiunta ha visto la partecipazione della Polizia di Stato con personale della Squadra Mobile di Napoli, del Commissariato di Afragola, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di un’unità cinofila dell’Ufficio...🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Caivano, operazione “Alto Impatto” di Polizia, Carabinieri e Finanza: sequestri e sanzioni Notizie correlate 162 persone identificate, sequestri di armi e veicoli con targa straniera: operazione alto impatto a MaranoSi è conclusa la nuova operazione "Alto Impatto" svolta nel territorio di Marano di Napoli. Sicurezza, scatta l’operazione “Alto impatto”: controlli a tappeto e sanzioniBRINDISI - Non si ferma l’offensiva delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la legalità nella provincia brindisina. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tolleranza zero a Foggia: 12 operazioni ad 'Alto Impatto' in un mese, quattro a Orta Nova; Caivano, tre arresti per la stesa al Parco Verde del 27 settembre 2025; Alto impatto a Ponticelli, sequestri e multe: scoperta officina abusiva a Chiaiano; Cerignola: Servizi straordinari di controllo nel foggiano: a marzo arrestati 33 soggetti. Caivano, operazione ad alto impatto: intensificati i controlli delle forze dell’ordineNel corso del servizio sono state identificate oltre 300 persone e controllati 199 veicoli. Sono state inoltre contestate 16 violazioni del Codice della Strada, con l’elevazione di sanzioni ... ilgazzettinovesuviano.com Operazione Alto Impatto al Parco Verde, perquisizione e controlli a CaivanoStamattina è stata effettuata una vasta operazione ad Alto Impatto a Caivano, con la massiccia presenza di operatori delle diverse forze di polizia. Nel corso del servizio sono state ... internapoli.it #Bolzano, controlli ad “alto impatto”: un arresto e undici denunce nel fine settimana - facebook.com facebook #Roma. Asse Esquilino–Colle Oppio: dispositivo interforze ad “alto impatto” coordinato dalla Polizia di Stato - #ilmetropolitano x.com