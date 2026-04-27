Femminicidio Manuela Petrangeli le motivazioni della sentenza di ergastolo | Un gesto voluto e lucido

Le motivazioni della sentenza di primo grado riguardante il femminicidio di Manuela Petrangeli sono state depositate dalla I Corte d'Assise di Roma. La corte ha condannato all'ergastolo l’imputato, ritenendo che il gesto sia stato volontario e lucido. La sentenza si basa sulle analisi e sulle prove raccolte nel corso del processo, che hanno portato alla decisione di condanna.

Sono state depositate le motivazioni della sentenza di primo grado sul femminicidio di Manuela Petrangeli, emessa dalla I Corte d'Assise di Roma che ha condannato Gianluca Molinaro all'ergastolo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Manuela Carriero, fidanzata di Francesco Chiofalo: “Avrei voluto impedirgli l’intervento agli occhi”Manuela Carriero, fidanzata di Francesco Chiofalo, è stata ospite de La Volta Buona di Caterina Balivo, dove ha commentato i numerosi interventi a... Femminicidio Carol Maltesi, annullato l’ergastolo a Fontana: “Deficit di motivazione sulla premeditazione”Ci sarebbero "evidenti deficit" nelle motivazioni della sentenza con cui i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano hanno condannato... Contenuti di approfondimento Femminicidio di Manuela Petrangeli, ergastolo per l'ex compagno Gianluca MolinaroLa prima Corte d'Assise di Roma ha condannato all'ergastolo Gianluca Molinaro per il femminicidio della ex compagna e madre di suo figlio, Manuela Petrangeli, uccisa con un colpo di fucile a canne ... rainews.it Femminicidio di Manuela Petrangeli, ergastolo per l'ex compagno. Per la procura: un'esecuzioneLo hanno deciso, dopo oltre quattro ore di camera di consiglio, i giudici della prima Corte d'Assise di Roma disponendo per l'uomo anche l'isolamento diurno per 18 mesi. Regge l'impianto accusatorio ... rainews.it