Omicidio Luciano Muttoni chiesto l'ergastolo per i due imputati | Ucciso in casa per una rapina da 50 euro

Da fanpage.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La pubblica accusa ha richiesto l’ergastolo per due imputati coinvolti nell’omicidio di un uomo avvenuto nella sua abitazione a Valbrembo, Bergamo, nella sera del 7 marzo 2025. La pm ha accusato Carmine De Simone Dicecca e Mario Vetere di aver ucciso la vittima a calci durante una rapina che aveva come obiettivo circa 50 euro.

La pm Letizia Ruggeri ha chiesto l'ergastolo per Carmine De Simone Dicecca e Mario Vetere. Il 25enne e il 24enne la sera del 7 marzo 2025 avevano ucciso Luciano Muttoni nella sua abitazione a Valbrembo (Bergamo) a calci durante una rapina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Omicidio Luciano Muttoni, chiesto l'ergastolo per i due imputati: Ucciso in casa per una rapina da 50 euro; Omicidio a Valbrembo, chiesto l’ergastolo per entrambi gli imputati; Omicidio di Valbrembo. Rischiano l’ergastolo i due ragazzi imputati.

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