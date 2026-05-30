genova omicidio in pieno giorno ai giardini di villetta di negro arrestato un uomo accusato di aver ucciso un senzatetto

In pieno giorno, nei giardini di Villetta Di Negro a Genova, un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso un senzatetto. Una ragazza ha assistito alla scena, vedendo l'aggressore trascinare la vittima legata mani e piedi in un'aiuola. L'omicidio si è verificato questa mattina nei pressi del museo Chiossone.

Omicidio questa mattina a Villetta di Negro nei giardini del museo Chiossone, a Genova. A dare l’allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un corpo legato mani e piedi. Sul posto i carabinieri che hanno fermato già fermato il presunto autore. Si tratta di un uomo di nazionalità senegalese senza fissa dimora. La vittima è un 49enne italiano, nato a Milano ma da tempo a Genova senza fissa dimora. Secondo una prima ricostruzione l’omicidio è avvenuto poco prima dell’allarme dato dalla giovane e la lite è stata inquadrata dalle telecamere del museo. L’aggressore avrebbe colpito il 49enne a bottigliate per poi tentare di sbarazzarsi del corpo che aveva incaprettato e stata trascinando. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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